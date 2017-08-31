В СБУ заявили о двух покушениях на Порошенко

Об этом стало известно из источника в региональном управлении СБУ.

При этом уголовные производства по факту возможных покушений на премьер-министра Владимира Гройсмана и главу Верховной Рады Андрея Парубия отсутствуют.

В свою очередь журналист Сергей Босак на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сейчас в работе следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства на лидера страны.

"Дело начато по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко", - подчеркнул представитель СМИ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко считает, что государству необходимо развивать сельскую школу. В часности, в Министерстве образование уже принято множество программ для подготовки педагогических кадров, которые затем отправятся на работу.