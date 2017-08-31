12:57 31.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина пожаловалась на Россию в Совбез ООН

Россия не выполняет решение Международного суда Организации объединенных наций о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Украина пожаловалась на Россию в Совбез ООН

Совет Безопасности ООН должен заслушать факты невыполнения Россией этого решение. Министерство иностранных дел Украины уже обратилось в Организацию.

Об этом в среду вечером, 30 августа, в эфире одного из украинских телеканала заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По ее словам, для Украины было важно, чтобы Совет Безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения решения суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским.

Дипломат также напомнила, что Украина направила России дипломатическую ноту с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда ООН, еще в мае нынешнего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Зеркаль заявила, что Украина и Соединенные Штаты Америки сейчас работают над имплементацией решения Международного суда Организации объединенных наций по правам человека по еджлису крымскотатарского народа.


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