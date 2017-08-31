Украина и США ищут возможностьа имплементации решения суда ООН по Меджлису, - Зеркаль

Идут работы по обеспечению имплементации этого решения или хотя бы какие-то слушания относительно того, что касается Меджлиса. Об этом в среду, 39 августа, в эфире одного из украинских телеканалов рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, на сегодняшний день украинская сторона работает над подготовкой меморандумов. По конвенциям мы должны представить этот меморандум в июне следующего года, то по конвенции морской, которая параллельно рассматривается, мы должны представить меморандум, в котором нужно описать все нарушения, до февраля месяца, - пояснила она, добавив, что ввиду нехватки человеческих ресурсов, это довольно большая нагрузка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 апреля Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.