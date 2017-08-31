Украина и Литва договорились о региональном сотрудничестве, - Парубий

Таким образом - Украина и Литва уже обсудили и одобрили план регионального сотрудничества, который будут совместно внедрять в ближайшее время. Эти сведения распространил 31-го августа во время брифинга с главой Сеймаса Литвы В. Пранцкетисом глава Рады Андрей Парубий.

Парубий также уточнил, что ранее обсуждали вопрос сотрудничества на региональном уровне, поддержки союзников и согласовали план действий, который вместе будут реализовывать в ближайшее время – подчеркнул Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Украина договорилась с Китаем про сотрудничество в сфере образования.