00:30 31.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов заявил о готовности закона о реинтеграции Донбасса

А. Турчинов очень рассчитывает на то, что к старту сессионных заседаний закон про реинтеграцию Донбасса будет внесен в парламент.

Турчинов заявил о готовности закона о реинтеграции Донбасса

Так, данный закон про реинтеграцию должен быть внесен главой страны в украинский парламент к началу заседаний. Такое заявление сделал А. Турчинов – секретарь СНБО. Он отметил, что закон про реинтеграцию некоторых районов Донетчины и Луганщины уже готов на 100% к внесению на рассмотрение.

И имеется распоряжение МИД касательно проведения консультаций с партнерами. Также известно, что закон про реинтеграцию Донбасса ранее уже был готов на 99,9% и фактически завершен.

Как сообщал УРА-Информ, Турчинов также сообщал про необходимость повышения окладов для украинских силовиков.


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