Турчинов заявил о готовности закона о реинтеграции Донбасса

Так, данный закон про реинтеграцию должен быть внесен главой страны в украинский парламент к началу заседаний. Такое заявление сделал А. Турчинов – секретарь СНБО. Он отметил, что закон про реинтеграцию некоторых районов Донетчины и Луганщины уже готов на 100% к внесению на рассмотрение.

И имеется распоряжение МИД касательно проведения консультаций с партнерами. Также известно, что закон про реинтеграцию Донбасса ранее уже был готов на 99,9% и фактически завершен.

Как сообщал УРА-Информ, Турчинов также сообщал про необходимость повышения окладов для украинских силовиков.