17:21 31.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко посетит Харьков

В программе визита главы украинского государства в Харьков значатся сразу три объекта.

Порошенко посетит Харьков

Так, в рамках визита Петра Порошенко в населенный пункт Харьков планируется посещение сразу трех местных объектов. Президент намерен прибыть в город первого сентября – с рабочим визитом. Такая информация поступила недавно от местного издания "Городской дозор".

Согласно данным – программой визита главы страны предусмотрено участие в церемонии открытия школы, которая находится в микрорайоне "Мобиль". Также сообщается, что Порошенко планирует посетить Харьковский перинатальный центр – после его реконструкции, а также региональный центр услуг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко посетил Львовщину.


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