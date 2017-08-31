Порошенко посетит Харьков

Так, в рамках визита Петра Порошенко в населенный пункт Харьков планируется посещение сразу трех местных объектов. Президент намерен прибыть в город первого сентября – с рабочим визитом. Такая информация поступила недавно от местного издания "Городской дозор".

Согласно данным – программой визита главы страны предусмотрено участие в церемонии открытия школы, которая находится в микрорайоне "Мобиль". Также сообщается, что Порошенко планирует посетить Харьковский перинатальный центр – после его реконструкции, а также региональный центр услуг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко посетил Львовщину.