15:19 31.08.2017 | Политика | Новости
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Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект об усилении ответственности за незаконную рубку леса и нарушение требований охраны пралесов.

Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса

Об этом Порошенко сообщил в своем микроблоге в Twitter. 

Согласно словам президента, данный документ будет способствовать сохранению лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат. 

Также соответствующим законопроектом определяются понятия "природные леса", "леса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны.

"Запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении мероприятий по кибербезопасности государства.

 


 
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