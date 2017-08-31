Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса

Об этом Порошенко сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам президента, данный документ будет способствовать сохранению лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Также соответствующим законопроектом определяются понятия "природные леса", "леса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны.

"Запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении мероприятий по кибербезопасности государства.