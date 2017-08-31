18:30 31.08.2017 | Политика | Новости
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Москва бомбит Сирию ради контроля над нефтью – СМИ

С целью получения контроля над богатыми нефтью территориями государство Росии продолжает бомбить Сирию.

Москва бомбит Сирию ради контроля над нефтью – СМИ

Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что в начале августа Башар Асад и его помощники из Ирана, Афганистана, Ливана и Палестины начали наступление на отряды ИГИЛ в Сирии. Кроме того, не обошлось и без поддержки российских ВКС.

Тем не менее Российская Федерация начала эту войну не столько против ИГИЛ, сколько против врагов Асада. А цель таких действий – заполучить богатые нефтью территории.

Стоить отметить, что особенно русских интересует город Дейр эз-Зор. Его взятие позволит осуществлять контроль обширных территорий, богатых нефтью.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в  День Независимости Украины, 24 августа, Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.


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