Москва бомбит Сирию ради контроля над нефтью – СМИ

Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что в начале августа Башар Асад и его помощники из Ирана, Афганистана, Ливана и Палестины начали наступление на отряды ИГИЛ в Сирии. Кроме того, не обошлось и без поддержки российских ВКС.

Тем не менее Российская Федерация начала эту войну не столько против ИГИЛ, сколько против врагов Асада. А цель таких действий – заполучить богатые нефтью территории.

Стоить отметить, что особенно русских интересует город Дейр эз-Зор. Его взятие позволит осуществлять контроль обширных территорий, богатых нефтью.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в День Независимости Украины, 24 августа, Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.