Мэй планирует оставаться на посту премьера до 2022 года

Об этом передает информационный портал SkyNews.

Согласно словам премьера, ей придется оставаться на этом посту еще долгий срок, потому что перед государством постала серьезная проблема выхода из Евросоюза.

Мэй отмечает, что для Британии очень важно сохранить ведущие позиции в мире после Brexit, облегчив для жителей нашей страны это переходное время.

Также глава правительства заверила, что будет баллотироваться на следующие выборы от консервативной партии в 2022 году. Премьер настаивает на том, чтобы в парламенте сохранялось коалиционное большинство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах.