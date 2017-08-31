14:35 31.08.2017 | Политика | Новости
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Литва поддерживает план дополнительного финансирования украинских реформ

Спикер Сеймаса Литовы Викторас Пранцкетис уверен, что денежный "план Маршалла" США и Евросоюз полностью одобряют. 
 

Литва поддерживает план дополнительного финансирования украинских реформ

Об этом передает пресс-служба украинского правительства.

Сегодня литовский спикер встретился с премьер-минитром Гройсманом для проведения консультаций по даному вопросу.

Согласно словам Пранцкетиса, европейские партнеры и Литва солидарны с решением о выделении дополнительных денежных средств для Украины.

"Мы видим существенные экономические успехи Украины, однако многое еще стоит сделать", - подчеркнул спикер.

Владимир Гройсман заверил, что новый транш поможет в модернизации украинской экономики и новый даст "буст" реформам в разных сферах. Премьер отмечает, что Украина высоко ценит такую поддержку, однако она обязана развиваться и своими силами,

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международный валютный фонд высказался о возможности принятия решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.


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