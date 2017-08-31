КНДР готова казнить 4 журналистов

Согласно информации портала, Пхеньян засудил южнокорейские газеты "Chosun Ilbo" и "Dong-A Ilbo" за издательство "неправдивых" обзоров на книгу британских журналистов - "Секретная Северная Корея". Авторами издания являются Дэниело Тодор и Джеймс Пирсон.

Создатели работу утверждают, что КНДР не такое уж ревностное коммунистическое государство, и что частный сектор в стране понемного поднимается. "Северяне" пытаются во всем подражать моде "южан", покупают на черном рынке продукции сделанную в странах "загнивающего капитализма".

Само название книги южнокорейские редакции поменяли на символическое "Капиталистическая Республика Корея", где красная звезда была заменена на денежный знак зеленого "Бэнджамина" - доллар.

Суд КНДР вынес всем виновным журналистам и редакторам смертную казнь, без права защити и подачи апелляции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из Северной Корее был возвращен домой в состоянии комы Отто Вормбиер. Молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати, штат Огайо.