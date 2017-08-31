Япония увеличит оборону страны

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно материалам издания, военный бюджет страна планирует увеличить на 2,5 процента до 5,25 трлн иен (48,6 млрд долларов).

Такие меры Минобороны вынуждено принять в связи обострением конфликта с Северной Кореей.

Напомним, что последняя неоднократно проводит тестовые запуски баллистических ракет. Последний шестой запуск для КНДР увенчался успешно, а сама ракета достигла Японского моря, а корпус ракеты развалился над островами Хоккайдо.

Японские военные планируют закупить шесть истребителей-невидимок F-35 и четыре V-22 Osprey, подводную лодку, а также комплект гиперзвуковых ракет для поражения обороны противника.