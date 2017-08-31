09:39 31.08.2017 | Политика | Новости
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Япония планирует ввести новые санкции против КНДР

Правительство Японии будет настаивать на усилении ограничений Совета безопасности ООН против Северной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Япония планирует ввести новые санкции против КНДР

В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. По этому поводу посол Японии в ООН Коро Бешо отметил, что Токио также устроит усиление санкций против Северной Кореи.

Согласно словам Бешо, власти Японии в ближайшие время поднимуть вопрос об санкциях с США.

По информации издания, сейчас стороны активно обсуждают КНДР, однако над новой резолюцией еще не работают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  КНДР подтвердили запуст баллистической ракеты "Хвасон-12". На испытании лично присутствовал глава страны Ким Чен Ын. При этом в учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии.


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