Япония планирует ввести новые санкции против КНДР

В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. По этому поводу посол Японии в ООН Коро Бешо отметил, что Токио также устроит усиление санкций против Северной Кореи.

Согласно словам Бешо, власти Японии в ближайшие время поднимуть вопрос об санкциях с США.

По информации издания, сейчас стороны активно обсуждают КНДР, однако над новой резолюцией еще не работают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в КНДР подтвердили запуст баллистической ракеты "Хвасон-12". На испытании лично присутствовал глава страны Ким Чен Ын. При этом в учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии.