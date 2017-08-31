ИГИЛ капитулировал в Тель-Афаре

Согласно словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади, остаются последние оплоты ИГИЛовцев у которых есть только один путь остаться в живых - сдаться в плен иракской армии.

Операция по освобождению города началась 20 августа. В результате ожесточенных боев были отбиты три района и иракцы контролировали 70 процентов территории города.

По состоянию на сегодня город полностью очищен от террористов.

Напомним, что до начала гражданской войны в Сирии в городе проживало до 200 тыс жителей, в основном выходцев из шиитского Туркменистана. Военный конфликт длится уже семь лет.

Правительству президента Ассада противостоят различные силы оппозиции и Исламского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно исламский боевик был задержан во время антитеррористической операции в Стамбуле.