Франция с Россией имеют большие разногласия по Украине, - Макрон

Мы не позволим, чтобы ему "все сошло с рук". Об этом в четверг утром, 31 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он, обращаясь ко всем, отметил, что очень прямо и очень откровенно говорит со всеми на эту темы и заявляет, что есть большие разногласия с Путиным. Я обращаю на это внимание, - подчеркнул Макрон.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В частности, стороны обсудили ситуацию в Украине, а именно согласились в "необходимости выполнения минских соглашений всеми сторонами для мирного урегулирования ситуации".

Как сообщал УРА-Информ, Меркель и Макрон призвали президентов Украины и РФ прекратить огонь на Донбассе. Согласно тексту сообщения, до сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия.