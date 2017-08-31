08:15 31.08.2017 | Политика | Новости
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Франция с Россией имеют большие разногласия по Украине, - Макрон

Франция на сегодняшний день имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным в отношении Украины.

Франция с Россией имеют большие разногласия по Украине, - Макрон

Мы не позволим, чтобы ему "все сошло с рук". Об этом в четверг утром, 31 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он, обращаясь ко всем, отметил, что очень прямо и очень откровенно говорит со всеми на эту темы и заявляет, что есть большие разногласия с Путиным. Я обращаю на это внимание, - подчеркнул Макрон.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В частности, стороны обсудили ситуацию в Украине, а именно согласились в "необходимости выполнения минских соглашений всеми сторонами для мирного урегулирования ситуации".

Как сообщал УРА-Информ, Меркель и Макрон призвали президентов Украины и РФ прекратить огонь на Донбассе. Согласно тексту сообщения, до сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия.


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