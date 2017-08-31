17:20 31.08.2017 | Политика | Новости
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ЕС и Британия далеки от консенсуса по Brexit

Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit. Об этом, после завершения третего раунда заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье.

ЕС и Британия далеки от консенсуса по Brexit

Об этом, после завершения третего раунда заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье.

По его словам, у сторон остаются серйозные  разногласия по всем основным вопросам Brexit.

Он добавил, что такие темпы переговоров срывают график процесс. В частности, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и Евросоюза не может начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.

Изначально переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза должны были завершиться к концу 2017 года.

Как сообщал ранее УРА-Информ, Британия ограничит въезд из ЕС в 2019 году Ограничения свободы въезда мигрантов в Великобританию из стран Евросоюза начнут действовать в марте 2019 года. При этом он подчеркнул, что закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.


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