Более чем полмиллиарда гривен Порошенко выделил на нужды ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко на собственные деньги покупает для украинской армии оружие, спецтехнику, автомобили и патроны. Об этом передает Ukrainian Military Pages.
Согласно материалам издания, со времени начала войны на Донбассе украинский гарант выделил 500 млн гривен ВСУ, в том числе более трех миллионов потрачено на снаряжении для отдельного третьего полка Специальных сил назначения.
Список закупленного составил:
- 100 снайперских комплексов
- 18 винтовок Savage под патрон .338 Lapua Magnum
- оптические прицелы
- карабины Z-10 (.308 Winchester)
А также множество поставок теплых вещей и армейского снаряжения.
Добавим, что недавно на параде приуроченному Дню независимости Украины президент вручил новые знамена для новосформированных отрядов украинской армии, а также вручил несколько наград бойцам и военнослужащим АТО.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Петр Порошенко попросил уделять достаточное внимание армии нашей страны.