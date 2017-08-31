Более чем полмиллиарда гривен Порошенко выделил на нужды ВСУ

Согласно материалам издания, со времени начала войны на Донбассе украинский гарант выделил 500 млн гривен ВСУ, в том числе более трех миллионов потрачено на снаряжении для отдельного третьего полка Специальных сил назначения.

Список закупленного составил:

- 100 снайперских комплексов

- 18 винтовок Savage под патрон .338 Lapua Magnum

- оптические прицелы

- карабины Z-10 (.308 Winchester)

А также множество поставок теплых вещей и армейского снаряжения.

Добавим, что недавно на параде приуроченному Дню независимости Украины президент вручил новые знамена для новосформированных отрядов украинской армии, а также вручил несколько наград бойцам и военнослужащим АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Петр Порошенко попросил уделять достаточное внимание армии нашей страны.