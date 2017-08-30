В КНДР подтвердили запуст баллистической ракеты "Хвасон-12"

На испытании лично присутствовал глава страны Ким Чен Ын. Как сообщает Ренхап, в учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии.

Именно они отвечают за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане на случай непредвиденных обстоятельств стратегической баллистической ракетой средне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12", - подчеркнуло издание.

Напомним, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

Как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп предупредил, что рассматривает "все варианты" действий после того, как Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. По словам Трампа, "угрозы и дестабилизирующие действия" со стороны КНДР только усиливают изоляцию Пхеньяна. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после этого пообещал предпринять "все необходимое" для того, чтобы защитить граждан Японии.