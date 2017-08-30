14:00 30.08.2017 | Политика | Новости
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Ураган "Харви" мощнейший катаклизм за последние 12 лет

Президент США Дональд Трамп назвал "Харви" крупнейшей климатической катастрофой в истории США. Об этом передает The New Yorker.
 

Ураган

Согласно словам президента, такого удара стихии южане просто не ожидали. Человеческие потери не сравнимы с тем, сколько придется потратить времени на восстановление штата, отмечает президент.

Жертвами урагана стали по меньшей мере 20 человек, однако СМИ дают информацию о 30 погибших. Более 10 тыс семей вынуждены были покинуть свои дома, а сотни людей остались без света и крыши над головой.

Правительство Белого Дома направило военных на помощь спасателям. В Техас было направлено дополнительный корпус врачей и медиков.

Плохие погодные условие продлятся в Техасе еще как минимум неделю, сообщают американские синоптики.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  число погибших в результате урагана "Харви", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, достигло десяти человек.


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