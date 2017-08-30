Ураган "Харви" мощнейший катаклизм за последние 12 лет

Согласно словам президента, такого удара стихии южане просто не ожидали. Человеческие потери не сравнимы с тем, сколько придется потратить времени на восстановление штата, отмечает президент.

Жертвами урагана стали по меньшей мере 20 человек, однако СМИ дают информацию о 30 погибших. Более 10 тыс семей вынуждены были покинуть свои дома, а сотни людей остались без света и крыши над головой.

Правительство Белого Дома направило военных на помощь спасателям. В Техас было направлено дополнительный корпус врачей и медиков.

Плохие погодные условие продлятся в Техасе еще как минимум неделю, сообщают американские синоптики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число погибших в результате урагана "Харви", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, достигло десяти человек.