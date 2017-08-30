Украина станет членом Евросоюза, - Порошенко

Такое заявление он сделал во время поездки во Львовскую область, передает пресс-служба президента.

По словам главы государства, Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС, и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной", - отметил Порошенко.

Поскольку, этому свидетельствуют ратификация соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что государству необходимо развивать сельскую школу. В первую очередь необходимо остановить вымирание украинского села путем модернизации школьных учебных заведений.