14:20 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина станет членом Евросоюза, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко глубоко уверен, что наша страна в ближайшие время станет успешной и будет членом Европейского союза. 

Украина станет членом Евросоюза, - Порошенко

Такое заявление он сделал во время поездки во Львовскую область, передает пресс-служба президента.

По словам главы государства, Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. 

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС, и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной", - отметил Порошенко.

Поскольку, этому свидетельствуют ратификация соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что государству необходимо развивать сельскую школу. В первую очередь необходимо остановить вымирание украинского села путем модернизации школьных учебных заведений. 


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