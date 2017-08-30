Украина нуждается в летальном оружии

Согласно словам спикера, украинская сторона и далее будет отстаивать в мировой общественности тезис о предоставлении Украине такого вида оружия.

Парубий утверждает, что и парламент и президент делают все возможное для положительного решения и одобрения со стороны США и НАТО нашего запроса.

Энергетическая, политическая и национальная самостоятельность и уверенность приведут Украину к процветаю и благополучию, отмечает спикер.

"Мы призываем все мировое украинство помочь нам в этом деле и показать всему миру, что в вопросах национальной безопасности не может быть никаких компромиссов", - подчеркнул глава ВРУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВР разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о Конституционном суде.