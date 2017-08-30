11:38 30.08.2017 | Политика | Новости
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Украина и Китай договорились про сотрудничество в сфере образования

Украина и Китай собираются уже скоро начать обмениваться студентами педагогических вузов.

Украина и Китай договорились про сотрудничество в сфере образования

Кроме того, также страны планируют вместе исследовать украинистику. Такое сообщение поступило от пресс-службы МОН. Согласно этой информации – стороны уже говорили про сотрудничество между своими вузами, а также об академическом обмене и про научные исследования.

В частности, представители института славянских языков предлагали провести обмен студентами, а также преподавателями вузов двух стран. В частности - Харбинским педуниверситетом и Южноукраинским педуниверситетом им. Ушинского.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина обсудила сотрудничество с США.


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