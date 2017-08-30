Трамп ущемляет свободу слова журналистов

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Комиссар заявил, что недавние события в Шарлоттсвилле были широко освещены в американских СМИ, и то, что президент обрушился на них свидетельствует о нарушении основных пунктов Конституции США.

Аль-Хуссейн негативно высказался по поводу Трампа и его антиконституционной политике.

"США являются главным бастионом либерально-демократического мира, и нападки хозяина Белого Дома на краеугольные права собственных граждан просто недопустимы", - подчеркнул комиссар.

Напомним, что со времени начала президентства Трампа, он не раз говорил о необъективном отношении в нему со стороны СМИ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Джон Эрнст заявил, что критика, которая идет от избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении американской разведки является "печальной".