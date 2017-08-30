Тереза Мэй призывает Китай усилить влияние на КНДР

Согласно словам премьера, Китай является ведущей страной в азиатском регионе, а потому ей под силу повлиять на Пхеньян в прекращении ракетных провокаций.

Напомним, что вчера КНДР в шестой раз провели испытание баллистических ракет, корпус которой развалился над территорией Японии. В ближайшее время Мэй планирует провести переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ по данному вопросу.

Представитель МИДа Китая Хуа Чуньин заявила, что их государство будет придерживаться только дипломатических методов влияния на КНДР. Чуньин считает слова Мэй "отходом от мирных методов урегулирования вопросов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", совсем недавно Совбез ООН ввел новые ограничения против Северной Кореи в ответ на два запуска ракет дальнего действия в июле.