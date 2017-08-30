Суд Вены отказал Испании в экстрадиции Фирташа

Как сообщает Kurier, 18 февраля в суд Вены поступили документы от компетентных органов Испании, которые требовали высылки Фирташа. Причиной отказа стало безосновательность ордера испанской стороны.

Барселона требовала выдать бизнесмена в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Также известно, что земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

Как сообщало ранее УРА-Информ, Днепровский районный суд города Киева в среду, 16 августа, избрал меру пресечения главе общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину. Суд отпустил подозреваемого с избиении журналиста под личные обязательства.