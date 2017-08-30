СБУ выдворит из Украины российскую журналистку Курбатову

В настоящее время проводится оформление документов для официального выдворения из страны. Об этом в среду, 30 августа, на своей странице в социальной сети написала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, российская пропагандистка Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому сейчас продолжается оформление необходимых документов. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину, - написала она, добавив, "Нехай щастить!".

Напомним, сегодня российские СМИ со ссылкой на "Первый канал" России распространили сообщения о якобы похищении неизвестными в Киеве журналистки этого телеканала Анны Курбатовой.

Спустя некоторое время российский "Первый канал" в прямом эфире сообщил, что Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Курбатова с 27 августа 2017 года числится в разделе "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Она обвиняется в подаче "тенденциозного сюжета" о состоявшемся 24 августа в Киеве военном параде ко Дню независимости Украины.

В выпуске новостей российского "Первого канала" ведущая сказала, что в адрес Курбатовой якобы ранее поступали угрозы, в частности после ее репортажа о Дне независимости Украины.