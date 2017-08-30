Русскоязычные население Донбасса страдает только на подконтрольных России территориях, - Волкер

Русскоязычные население Донбасса страдают только на подконтрольных России территориях. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом он заверил, что лично побывал в зоне антитеррористической операции на Донбассе и имел возможность увидеть ситуацию собственными глазами.

Единственная территория, где страдают русскоязычные жители, это область, которые находятся под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех, - заявил Волкер, добавив, что во время встречи было договорено подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также о политическом процессе.

Вместе с тем представитель Госдепа подчеркнул, что до вторжения на Донбасс Россия надеялась, что сможет держать Украину при себе как часть своей сферы влияния. Однако реальность сложилась так, что вторжение и оккупация создали более националистическую, более сплоченную и более прозападную Украину. Это только навредило России и там конечно могут усугубит ситуацию и превратить ее в замороженный конфликт. Не думаю, что кто-то этого хочет, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер ранее заявил, что Вашингтон заключать отдельного соглашения с Россией по решению военного конфликта на Донбассе не будет.