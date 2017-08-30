15:27 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Процесс децентрализации в Украине продолжается

Кабмин урегулировал механизм, который облегчит смежным районам объединяться в территориальную громаду. Об этом передает пресс-служба правительства.
 

Процесс децентрализации в Украине продолжается

Согласно словам вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, отныне десятки районов, особенно на пограничьи областей, смогут без лишней бюрократической возни объединиться вокруг административного центра.

Процесс объединения позволит громадам аккумулировать денежные средства, увеличить свои бюджеты и воплощать новые проекты в жизнь, отмечает Зубко.

Напомним, что программа по децентрализации стартовала еще в 2014 году. Тогда планировалось, что отдельные поселки и села сами будут регулировать собственные бюджетные затраты, а большая часть налогов останется в местных бюджетах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что премьер Гройсман считает первым приоритетом завершение процесса объединения территориальных общин.


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