12:32 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представителем правительства в Верховной Раде станет Вадим Денисенко, - Гройсман

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко станет представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде.

Представителем правительства в Верховной Раде станет Вадим Денисенко, - Гройсман

Сегодня будет принято соответствующее решение. Об этом в среду, 30 августа, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства заверил, что были проведены консультации с коллегами-чиновниками и принято решение, что это будет народный депутат Украины Денисенко. Вместе с тем Гройсман отметил, что представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины сегодня во вермя заседания одобрит окончательный отчет по результатам реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по энергоэффективности. Также правительство сегодня рассмотрит изменения в законы по инвентаризации и учету госимущества на временно оккупированной территории, отмене некоторых решений совета премьер-министров стран СНГ на территории Украины.


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