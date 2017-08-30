Порошенко полностью поддерживает новую образовательную реформу

Президент Украины Петр Порошенко считает, что государству необходимо развивать сельскую школу. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия Наварийской общеобразовательной школы-гимназии I-III ступеней во Львовской области
Согласно словам гаранта, необходимо остановить вымирание украинского села путем модернизации школьных учебных заведений.
Президент отмечает, что в Министерстве образование принято множество программ для подготовки педагогических кадров, которые затем отправятся на работу.
"В сельских школах часто не хватает оборудования, интернета и прочьего финансирования, однако мы готовы будем изучить этот вопрос и исправить", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, что ранее президент подписал постановление о выделении дополнительных 520 млн гривен на переподготовку и курсы повышения квалификации учителей и преподавателей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.