Порошенко полностью поддерживает новую образовательную реформу

Согласно словам гаранта, необходимо остановить вымирание украинского села путем модернизации школьных учебных заведений.

Президент отмечает, что в Министерстве образование принято множество программ для подготовки педагогических кадров, которые затем отправятся на работу.

"В сельских школах часто не хватает оборудования, интернета и прочьего финансирования, однако мы готовы будем изучить этот вопрос и исправить", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что ранее президент подписал постановление о выделении дополнительных 520 млн гривен на переподготовку и курсы повышения квалификации учителей и преподавателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.