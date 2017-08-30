Оборонный бюджет Украины на 2018 год существенно увеличат

Об этом передает пресс-служба Совбеза.

Сегодня СНБО провело подготовительное заседание, где вносило последние правки в документ и обсуждало спорные моменты бюджета. На 2018 год он составит 162,7 млрд гривен.

Согласно словам Турчинова, в приоритете будет модернизация техники и закупка новых моделей боевого транспорта. Средства для осуществления закупок будут производится за счет спецконфискаций, как ранее и обещал президент Порошенко.

Отметим, что недавно было внесено решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на продолжение реализации проекта "Стена", которое еще в 2015 году, с целью повышение обороноспособности страны, начало правительство Арсения Яценюка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году".