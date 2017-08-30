Молдавия будет требовать скорейшего рассмотрения ООН вопроса о выводе российских войск из страны

Министерство иностранных дел страны будет требовать скорейшего рассмотрения ООН вопроса о полном выводе российских войск из Молдавии. Об этом в среду, 30 августа, во время встречи с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным, сообщил глава молдавского дипломатического ведомства Андрей Галбур.

Как сообщает DW, министр подчеркнул, что "эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Молдова обратилась к Организации объединенных наций с просьбой вывести российские войска с Приднестровья.