23:49 30.08.2017 | Политика | Новости
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Молдавия будет требовать скорейшего рассмотрения ООН вопроса о выводе российских войск из страны

Молдавия намерена требовать включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных Наций дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии".

Молдавия будет требовать скорейшего рассмотрения ООН вопроса о выводе российских войск из страны

Министерство иностранных дел страны будет требовать скорейшего рассмотрения ООН вопроса о полном выводе российских войск из Молдавии. Об этом в среду, 30 августа, во время встречи с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным, сообщил глава молдавского дипломатического ведомства Андрей Галбур.

Как сообщает DW, министр подчеркнул, что "эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Молдова обратилась к Организации объединенных наций с просьбой вывести российские войска с Приднестровья.


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