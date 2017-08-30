15:49 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД России обвиняет Украину в провокациях во время "школьного перемирия"

Правительство Украины продолжает нарушать условия "школьного перемирия" на востоке Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

МИД России обвиняет Украину в провокациях во время

В сообщении указывается, что со стороны украинских силовиков продолжаются провокационные обстрелы.

В тоже время российский МИД призывает Украину соблюдать условия договора и додерживатся режима тишины

Стоит отметить, что по их мнению в результате таких действий под угрозу был поставлен процесс мирного разрешения украинского кризиса.

Кремль рассчитывает, что "в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов – Контактной группы, "нормандской четверки", а также по линии Спецмиссии ОБСЕ будут сделанны все необходимые меры по принуждению сторон к сдержанности.

Как сообщал ранее УРА-Информ, миссия ОБСЕ зафиксировала 600 фактов нарушения "школьного перемирия" на востоке. Данное перемирие было введено с 25-го августа 2017 г. 


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