Глава МИД Германии посоветовал США быть осторожнее с Россией

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, передает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам Габриэля, правительство Германии не должно полностью разрывать экономические отношения с Россией. Кроме того, он призвал Вашингтон быть более рассудительным в отношениях с Москвой.

Также министр иностранных дел Германии подчеркнул, что новые ограничения против России приводят к "новому ледниковому периоду" между Россией и Западом. При этом для международного сообщества необходимо все же соблюдать действующие санкций против КНДР из-за ее баллистические испытания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что нельзя все время быть в контрах с Российской Федерацией.