Уже это осенью депутаты внедрят ряд реформ, - Ирина Луценко

Уже с сентября будет продолжена пенсионная реформа, для того, а чтобы получить инвестиции, будет завершена судебная. Должна быть проведена амбициозная и очень серьезная приватизация в Украине.

Об этом в понедельник вечером, 28 августа в эфире одного из украинских телеканалов рассказала представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. В то же время, по ее словам, Рада приостановит работу над открытием рынка земли.

Это вопрос будет немного отложен. Мы, по крайней мере, попробуем работать по легализации аренды земли как таковой, не говоря о продаже, - пояснила политик, добавив, что общество еще не готово.

Она также подчеркнула, что депутаты также не готовы к такому голосованию, поэтому парламент будет делать это постепенно. При этом представитель президента заверила, что парламентарии готовы рассмотреть медицинскую и образовательную реформы.

Эти вопросы будут происходить рассмотрение в парламенте. Завершен также закон по реинтеграции Донбасса, то есть направления государственной политики по возвращению Донбасса, - пояснила Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о разработке программы поддержки фермерства, которую рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия уже начала создавать.