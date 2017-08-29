08:15 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Уже это осенью депутаты внедрят ряд реформ, - Ирина Луценко

Осенью 2017 года в Верховной Раде Украины намерена продолжить, начатые на прошлой сессии, некоторые реформы.

Уже это осенью депутаты внедрят ряд реформ, - Ирина Луценко

Уже с сентября будет продолжена пенсионная реформа, для того, а чтобы получить инвестиции, будет завершена судебная. Должна быть проведена амбициозная и очень серьезная приватизация в Украине.

Об этом в понедельник вечером, 28 августа в эфире одного из украинских телеканалов рассказала представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. В то же время, по ее словам, Рада приостановит работу над открытием рынка земли.

Это вопрос будет немного отложен. Мы, по крайней мере, попробуем работать по легализации аренды земли как таковой, не говоря о продаже, - пояснила политик, добавив, что общество еще не готово.

Она также подчеркнула, что депутаты также не готовы к такому голосованию, поэтому парламент будет делать это постепенно. При этом представитель президента заверила, что парламентарии готовы рассмотреть медицинскую и образовательную реформы.

Эти вопросы будут происходить рассмотрение в парламенте. Завершен также закон по реинтеграции Донбасса, то есть направления государственной политики по возвращению Донбасса, - пояснила Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о разработке программы поддержки фермерства, которую рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия уже начала создавать.


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