15:14 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский премьер отчитался о подготовке к отопительному сезону

Более 9 млрд гривен потрачено на подготовку жилищних домов к отопительному сезону. Об этом Гройсман поделился с "Украинским радио".

Украинский премьер отчитался о подготовке к отопительному сезону

Согласно словам премьера, более 38 тыс объектов уже подключены к отопительным системам. На модернизацию и подготовку к зиме выделено на 1,5 млрд гривен больше, чем в 2016 году ( 7,5 мрлд гривен).

"Финансирование в этом году даже больше обычного, денег хватает", - подчеркнул Гройсман. Премьер напомнил, что субсидирование на выдачу "теплых" кредитов будет продолжаться.

Вице-премьер регионального развития Геннадий Зубко уверен, что до 15 сентября утепление украинских домов будет завершено. Министр отметил, что за летний сезон к отопительным системам было подключено более 160 тыс домов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройсман подтвердил, что на сегодняшний день Кабинет министров Украины интенсивно готовится к началу отопительного сезона.


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