Украинский премьер отчитался о подготовке к отопительному сезону

Согласно словам премьера, более 38 тыс объектов уже подключены к отопительным системам. На модернизацию и подготовку к зиме выделено на 1,5 млрд гривен больше, чем в 2016 году ( 7,5 мрлд гривен).

"Финансирование в этом году даже больше обычного, денег хватает", - подчеркнул Гройсман. Премьер напомнил, что субсидирование на выдачу "теплых" кредитов будет продолжаться.

Вице-премьер регионального развития Геннадий Зубко уверен, что до 15 сентября утепление украинских домов будет завершено. Министр отметил, что за летний сезон к отопительным системам было подключено более 160 тыс домов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройсман подтвердил, что на сегодняшний день Кабинет министров Украины интенсивно готовится к началу отопительного сезона.