Трамп не видит в России угрозу для мировой общественности

Согласно словам Трампа, существует много других стран, которые представляют гораздо большую опасность для всего мира. Именно так ответил хозяин Белого дома на вопрос о нынешних взаимоотношениях с Россией.

Трамп утверждает, что мировое сообщество не может вечно давить на Россию, ведь от санкций страдают и другие страны. В целом же от санкций не выигрывает никто, отмечает Трамп.

"Я всегда стремился наладить контакты с Россией... Об этом я говорил и во время своей предвыборной кампании. Мы не можем игнорировать ядерный статус этого государства", - подчеркнул президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации.