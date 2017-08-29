США не присоединятся к нормандскому формату

Недавно состоялась встреча двух представителей от США и РФ - Курта Волкера и Владислава Суркова. По результатам встречи было решено, что Америка и далее будет поддерживать мирный нормандский формат урегулирования ситуации на востоке Украины, однако косвенно брать участия в переговорах "четверки" не намерена.

Особый уполномоченный также добавил, что американская сторона готова принимать только совместное решение с европейскими партнерами, Украиной и Россией относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Волкер отмечает, что Украина для нынешнего хозяина Белого Дома является наиболее приоритетным направлением во внешней политике США. Трамп и далее намерен поддерживать временные санкции против РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Волкер и Сурков провели переговоры в Минске закрытом для СМИ формате.