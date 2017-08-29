США договариваться за спиной Украины не будет, - Волкер

Договаривается за спиной Украины и европейских стран Соединенные Штаты Америки не намерены. Об этом во вторник, 29 августа, в интервью Deutsche Welle, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, этого абсолютно точно не произойдет. Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев, - заверил Волкер, добавив, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

США уже дали четко дали, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Однако становиться его частью или возглавлять его мы тоже не намерены, - заверил Волкер.

Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа.

Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые важны, но Украина является основной, - заявил Волкер, отметив, что сейчас Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ​​ее территориальную целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер подтвердил, что США в настоявшее время рассматривает передачу летального оружия Украине.