Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

В Совете безопасности ООН проведут во вторник, 29 агуста, экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.
При этом глава правительства глубоко уверен, что действия КНДР это беспрецедентная угроза для всего мира. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.
Кстати, совсем недавно Совбез ввел новые ограничения против Северной Кореи в ответ на два запуска ракет дальнего действия в июле.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные КНДР выпустили ракету в сторону северной Японии. Северокорейская ракета неизвестного типа упала в Тихом океане.