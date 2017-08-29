09:39 29.08.2017 | Политика | Новости
100172439:labazovych

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

В Совете безопасности ООН проведут во вторник, 29 агуста, экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

Как отмечается, инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.

При этом глава правительства глубоко уверен, что действия КНДР это беспрецедентная угроза для всего мира. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

Кстати, совсем недавно Совбез ввел новые ограничения против Северной Кореи в ответ на два запуска ракет дальнего действия в июле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные КНДР выпустили ракету в сторону северной Японии. Северокорейская ракета неизвестного типа упала в Тихом океане.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив