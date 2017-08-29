Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР

Как отмечается, инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.

При этом глава правительства глубоко уверен, что действия КНДР это беспрецедентная угроза для всего мира. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

Кстати, совсем недавно Совбез ввел новые ограничения против Северной Кореи в ответ на два запуска ракет дальнего действия в июле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные КНДР выпустили ракету в сторону северной Японии. Северокорейская ракета неизвестного типа упала в Тихом океане.