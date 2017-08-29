10:23 29.08.2017 | Политика | Новости
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Россия готовит встречные санкции для США

Российская Федерация готова ввести аналогичные ограничения на работу посольств в США. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Россия готовит встречные санкции для США

Согласно словам замминистра, Россия не будет препятствовать работе американских консульств на своей территории только в том случае, если США также отойдут от практики осложнения деятельности собственных ведомств.

Рябков утверждает, что еще ни одной стране мира не удавалось достичь успеха путем запретов, ограничений и санкций.

"Мы не хотим принимать "зеркальные" меры и осложнять работу наших ведомств в США, однако теперь этот вопрос стоит очень остро", - подчеркнул Рябков.

Отметим, что РФ резко отреагировала на решение МИД США в вопросе ограничения выдачи въездных виз для их граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США на неопределенный срок ограничила выдачу  неиммиграционных виз по всей России.


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