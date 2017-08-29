Россия готовит встречные санкции для США

Согласно словам замминистра, Россия не будет препятствовать работе американских консульств на своей территории только в том случае, если США также отойдут от практики осложнения деятельности собственных ведомств.

Рябков утверждает, что еще ни одной стране мира не удавалось достичь успеха путем запретов, ограничений и санкций.

"Мы не хотим принимать "зеркальные" меры и осложнять работу наших ведомств в США, однако теперь этот вопрос стоит очень остро", - подчеркнул Рябков.

Отметим, что РФ резко отреагировала на решение МИД США в вопросе ограничения выдачи въездных виз для их граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США на неопределенный срок ограничила выдачу неиммиграционных виз по всей России.