Порошенко посетит Львовщину

Глава украинского государства Петр Порошенко 30 августа 2017 г. планирует осуществить визит во Львовскую область. Данный визит будет являться рабочим – сказано в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Как выяснилось – в среду - 30 августа – на Львовщину с рабочей поездкой прибудет президент Украины П. Порошенко – уточняют в сообщении. Подробности данного визита президента пока не сообщаются. Известно также, что ранее визит главы страны во Львовскую область анонсировал руководитель Львовской облгосадминистрации О. Синютка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко планировал визит на Луганщину.