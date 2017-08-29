12:24 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко посетит Львовщину

Детали визита главы украинского государства на Львовщину пока не сообщаются.

Порошенко посетит Львовщину

Глава украинского государства Петр Порошенко 30 августа 2017 г. планирует осуществить визит во Львовскую область. Данный визит будет являться рабочим – сказано в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Как выяснилось – в среду - 30 августа – на Львовщину с рабочей поездкой прибудет президент Украины П. Порошенко – уточняют в сообщении. Подробности данного визита президента пока не сообщаются. Известно также, что ранее визит главы страны во Львовскую область анонсировал руководитель Львовской облгосадминистрации О. Синютка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко планировал визит на Луганщину.


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