Порошенко поручил придерживаться режима тишины

Прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести всеобъемлющий характер. Необходимо создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом во вторник утром, 29 августа, на своей страничке в Facebook написал президента Украины Петра Порошенко. При этом глава государства отметил, что приветствует заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Со своей стороны я дал поручение руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины, - заявил президент Украины, добавив, что эта тема, в частности, обсуждалась во время совещания с военным руководством в Краматорске, которое прошло в понедельник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали президентов Украины и России прекратить огонь на Донбассе.