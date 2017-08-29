07:29 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил придерживаться режима тишины

Вооруженные силы Украины будут придерживаться объявленного режима тишины.

Порошенко поручил придерживаться режима тишины

Прекращение огня по случаю начала учебного года должно приобрести всеобъемлющий характер. Необходимо создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом во вторник утром, 29 августа, на своей страничке в Facebook написал президента Украины Петра Порошенко. При этом глава государства отметил, что приветствует заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Со своей стороны я дал поручение руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины, - заявил президент Украины, добавив, что эта тема, в частности, обсуждалась во время совещания с военным руководством в Краматорске, которое прошло в понедельник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали президентов Украины и России прекратить огонь на Донбассе.


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