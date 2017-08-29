Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру на пост главы НБУ, - Луценко

Представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что на должность главы Нацбанка рассматриваются кандидатуры независимых и удаленных от политического влияния банкиров.
Соответствующие сведения она сообщила в эфире "5 канала".
По словам Луценко, кандидатуру главы Национального банка внесут на рассмотрение Верховной Рады в следующем месяце.
"На должность рассматриваются кандидатуры независимых и удаленных от политического влияния банкиров", - подчеркнула она.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с начала года количество коммерческих банков уменьшилось до 89. До этого в Украину было 96 банков. Как сказано в отчетных данных Национального банка Украины, только в июле текущего года количество банков уменьшилось с 90 до 89.