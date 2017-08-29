Кто станет следующим главой НБУ?

Согласно словам нардепа, на сегодняшний день нет компромиссной кандидатуры на эту должность. Парламент не сможет собрать нужное количество голосов из-зи политического контекста данного назначения.

Сам Винник признается, что не знает фамилии даже возможных кандидатов, а потому прогнозы давать отказался. Депутат предполагает, что на эту должность могут "спустить" человека сверху.

Напомним, что президент Украины обещал назначить главу НБУ уже в сентябре. Аналитики и СМИ называли возможную кандидатуру Арсения Яценюка.

Напомним, что Валерия Гонтарева оставила этот пост несколько месяцев назад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что на должность главы Нацбанка рассматриваются кандидатуры независимых и удаленных от политического влияния банкиров.