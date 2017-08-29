13:19 29.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100172477:roman

Кто станет следующим главой НБУ?

Кандидата на должность главы Национального банка Украины предстоит назначить украинскому парламенту уже этой осенью. Об этом сообщает народный депутат из фракции Блок Петра Порошенка Иван Винник.
 

Кто станет следующим главой НБУ?

Согласно словам нардепа, на сегодняшний день нет компромиссной кандидатуры на эту должность. Парламент не сможет собрать нужное количество голосов из-зи политического контекста данного назначения. 

Сам Винник признается, что не знает фамилии даже возможных кандидатов, а потому прогнозы давать отказался. Депутат предполагает, что на эту должность могут "спустить" человека сверху.

Напомним, что президент Украины обещал назначить главу НБУ уже в сентябре. Аналитики и СМИ называли возможную кандидатуру Арсения Яценюка.

Напомним, что Валерия Гонтарева оставила этот пост несколько месяцев назад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что на должность главы Нацбанка рассматриваются кандидатуры независимых и удаленных от политического влияния банкиров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив