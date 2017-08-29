14:06 29.08.2017 | Политика | Новости
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Юнкер призывает Евросоюз постепенно сближатся с Россией

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что нельзя все время быть в контрах с Российской Федерацией. Об этом передает информационный портал ANSA.
 

Юнкер призывает Евросоюз постепенно сближатся с Россией

Согласно словам Юнкера, европейская безопасность не может существовать стабильно, если в ней нет России. Нам нужно наладить диалог с Россией не переступая наши либерально-демократические традиции.

Юнкер также отметил, что на данный момент Украине не является членом блока НАТО и перспективы ее вступления в союз еще очень далеки.

Глава Еврокомиссии утверждает, что серьезный удар по дестабилизации ЕС нанесла Турция, президент которой резко поменял курс в сторону Азии и ее порядков. И теперь, по словам француза, "страна отдалилась от Европы на огромное расстояние". 

На данный момент никаких переговоров между Турцией и ЕС просто нет, а Эрдоган в глазах своего народа желает выставить инициаторов разрыва отношений именно ЕС, подчеркнул Юнкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер доволен прогрессом взаимоотношений Европейского Союза и Украины.


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