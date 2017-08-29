Япония созывает Совбез ООН из-за ракеты КНДР

Япония будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом во вторник утром, 29 августа, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, Япония призывает мировое сообщество с платформы ООН усиления давления на Северную Корею. Нынешний пуск ракеты является безрассудством и небывалой ранее серьезная угроза миру и безопасности в регионе, - подчеркнул Абэ.

Вместе с тем дипломат одной из стран-членов Совбеза ООН уже подтвердил, что Япония, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея официально запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после ракетного испытания Северной Кореи. Дата и время проведения встречи пока не определены.

При этом Абэ и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились усилить давление на КНДР. Лидеры обсудили результаты анализа ракетного пуска КНДР и те меры, которые необходимо принять и пришли к едином мнению о необходимости экстренного созыва заседания совета безопасности ООН и усиления давление на КНДР.

Трамп подтвердил 100% поддержку Японии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 29 августа КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.