Гутерриш призвал соблюдать перемирие на Донбассе

Об этом передает "Центр новостей ООН".

Согласно словам Гутерреша, сейчас необходимо обеспечить стабильность режима прекращения огня среди гражданского населения на востоке Украины. Поскольку, жители Донбасса уже длительное время страдают от боевых действий противника.

Также Генсекретарь ООН заявил о поддержке усилий ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки" по поиску взаимоприемлемого решения.

Кроме того, Гутерреш призвал все заинтересованные стороны работать в этом направлении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.