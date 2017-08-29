Германия снимать санкции с России не намерена, - Меркель

Они будут действовать до выполнения Российской Федерацией всех условий. Об этом во вторник, 29 августа, заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Вместе с тем, говоря об экономической кампании против России, Меркель заверила, что настаивает на жесткой линии федерального правительства.

Никакой уступки кремлевскому лидеру Владимиру Путину в связи с крымской аннексией не будет. Санкции с России не снимаются пока причины санкций не будут устранены, - сказала Меркель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 августа, призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.