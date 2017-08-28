17:36 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение о коррупции

Заместителю мэра города Ирпеня Дмитрию Христюку прокуратура вручено подозрение во взяточничестве. Об этом передает издание "Громада Приирпенья".
 

 

Заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение о коррупции

Христюк около полудня явился в прокуратуре с юристами и адвокатами.

Как выяснилось, начальника Христюка Владимира Карплюка также вызвали в Киевскую прокуратуру, однако последний решил временно воздержатся от визита.

Согласно информации издания, заммэра подозревают в административном правонарушении, связанного с коррупцией. В 2017 году Христюк приобрел квартиру, стоимость которой в несколько раз превышает доходы ирпенского чиновника. 

Сама покупка даже не была внесена в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местных самоуправлений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее мэра Ирпеня обвиняли в расхитительства городского имущества. Однако следствие выяснило, что Карплюк к похищению леса в Буче не причастен.


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