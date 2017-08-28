Заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение о коррупции

Заместителю мэра города Ирпеня Дмитрию Христюку прокуратура вручено подозрение во взяточничестве. Об этом передает издание "Громада Приирпенья".
Христюк около полудня явился в прокуратуре с юристами и адвокатами.
Как выяснилось, начальника Христюка Владимира Карплюка также вызвали в Киевскую прокуратуру, однако последний решил временно воздержатся от визита.
Согласно информации издания, заммэра подозревают в административном правонарушении, связанного с коррупцией. В 2017 году Христюк приобрел квартиру, стоимость которой в несколько раз превышает доходы ирпенского чиновника.
Сама покупка даже не была внесена в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местных самоуправлений.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее мэра Ирпеня обвиняли в расхитительства городского имущества. Однако следствие выяснило, что Карплюк к похищению леса в Буче не причастен.